Intensificati i controlli da parte della Polizia Locale di Andria.

Tutto il Corpo è impegnato nel controllo del territorio in ambito urbano per cercare di limitare la circolazione delle persone e limitare la diffusione del contagio del corona virus COVID-19. Verifiche effettuate anche presso gli esercizi commerciali legittimati ad essere aperti per il rispetto delle distanze e norme di sicurezza prescritte dal DPCM. Le autocertificazioni vengono acquisite tramite supporti digitali e trasmesse all'Autorità di Pubblica Sicurezza per le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese e quindi laddove dovessero risultare motivazioni futili o non veritiere scatteranno le successive denunce.

Le procedure si stanno affinando e consolidando, affermano dal Comando di Polizia Locale.

Accanto a questo straordinario impegno delle donne e degli uomini della Locale dettato dall'emergenza in corso, sono sempre garantiti i servizi standard.

Anche in una situazione di traffico veicolare comunque ridotto non mancano i soliti incidenti stradali.

A mezzogiorno, in via Ospedaletto all'incrocio con via Plinio, una Fiat Panda, che circolava in senso vietato, si è scontrata contro una Fiat Seicento. Solo danni ai veicoli e illese le persone a bordo dei veicoli, che hanno dovuto autocertificare anche la loro uscita dalle proprie abitazioni. Probabilmente scatteranno anche le denunce da parte degli Agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale intervenuti immediatamente sul luogo per evitare anche che le parti coinvolte passassero alle vie di fatto. Comminate sul posto le sanzioni amministrative, con qualche difficoltà per seguire comunque un protocollo di sicurezza al fine di mantenere le distanze prescritte tra le persone ed evitare di farle giungere negli uffici del Comando.