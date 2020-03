I varchi per entrare a Trani adesso sono sei: altro presidio sulla Andria-Trani

«Abbiamo predisposto un altro varco sulla strada provinciale 1 all'altezza della deviazione per via Duchessa d'Andria»: così il sindaco Bottaro annuncia l'installazione di un nuovo presidio di controllo per l'accesso in città. Il nuovo varco si somma a quello nei pressi del carcere, all'uscita della 16bis Trani Sant'Angelo, via Barletta, via Bisceglie e uscita 16 bis in zona Capirro.

«Stiamo vietando l'accesso al parco di via Polonia e alla parte retrostante l'ingresso di villa Bini, in virtù della nuova ordinanza del ministro della salute, i cui contenuti sono consultabili sulla pagina della Città di Trani e sul sito del Comune di Trani» prosegue il primo cittadino. E invita i tranesi a non fare la corsa alla spesa: «Utilizzate i servizi di domicilio messi a disposizione dai commercianti. L'elenco aggiornato è disponibile sulla pagina della Città di Trani e dello SmartDuc Trani oltre che sui rispettivi siti».