​Polizia Locale denuncia 3 ragazzi prima e dopo una festa a Castel del Monte

Un caso esemplare di irresponsabilità. È accaduto ieri pomeriggio quando verso le 17 è arrivata una segnalazione alla sala operativa della Polizia Locale su 4 ragazzi che si intrattenevano nel parco rosa di via Castel del Monte. Sul posto sono arrivati una pattuglia della PL ed un'altra dei Carabinieri.

I 4 hanno tentato di scappare ma sono stati fermati in due: uno dalla Polizia Locale e l'altro dai Carabinieri. Interrogati sul motivo dell'assembramento uno dei due ha confessato: aspettavano il padre di un amico che doveva portarli in una villa per una festa. Per entrambi è scattata la denuncia ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.



Proseguono le indagini della Polizia Locale sui social e si scopre che, su Instagram, sono state pubblicate le foto di una festa a Castel del Monte. Individuato, il festeggiato stamane è stato denunciato: ha precedenti per rapina ai danni di una portalettere a cui rubò tutta la corrispondenza in distribuzione e l'uomo che i 4 aspettavano al Parco Rosa è suo padre che è anche il proprietario della villa.

«La gravità del fatto è doppia- commenta il Commissario Straordinario, dott. Gaetano Tufariello -. La irresponsabilità dei ragazzi che vanno a festeggiare come se nulla fosse e quella di un genitore che addirittura li accompagna alla festa, dunque ad una potenziale occasione di contagio. Plaudo quindi agli uomini della Polizia Locale per l'esito approfondito dei controlli che stanno effettuando».



I controlli dunque vengono effettuati, oltre che in strada come sta accadendo oggi al bivio di Castel del Monte per evitare che si vada nelle ville di campagna, anche sui social media «e se scoviamo altri casi denunceremo tutte le persone coinvolte», dichiara il Comandante del Corpo di Polizia Locale, dott. Riccardo Zingaro.



Analogamente, come stabilito nel corso del terzo incontro del Coc di Protezione Civile, il personale della Polizia Locale sta effettuando le verifiche telefoniche, a campione, sulla effettiva condizione di isolamento fiduciario di coloro che hanno trasmesso, all'atto del loro rientro dalle regioni del nord, l'autosegnalazione all'Asl di appartenenza.