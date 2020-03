Erano le ore 11:50 circa odierne, quando due autovetture Fiat Panda (una delle quali trainava anche un carrello appendice) si sono scontrate frontalmente nei pressi dello svincolo tra le due strade provinciali. Veicoli gravemente danneggiati e un passeggero rimasto ferito, che è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale "L. Bonomo" dall'ambulanza del Servizio 118 intervenuta sul posto insieme al personale di due equipaggi del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale di Andria, che hanno proceduto ai rilievi di rito e stanno procedendo alle indagini per stabilire la dinamica e le responsabilità di quanto accaduto. Altre tre persone sono rimaste praticamente illese. Tutti i coinvolti dovranno giustificare anche le motivazioni per le quali si trovavano fuori dalle loro abitazioni e se tali giustificazioni non saranno congrue saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria per violazione delle norme imposte dai DPCM in vigore.

Intervenuti sul posto i carri attrezzi per rimuovere i mezzi e il personale della ditta Sicurezza & Ambiente per la pulizia della strada dai detriti e sostanze oleose rilasciate dai veicoli scontratisi.

La persona rimasta infortunata si trova ancora sottoposta a cure presso il Pronto Soccorso ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

La Polizia Locale, così come tutte le Forze dell'Ordine presenti sul territorio, sta mettendo in campo uno sforzo supplementare di non poco conto per adempiere ai servizi ordinari e a quelli straordinari determinati dall'emergenza coronavirus COVID-19.

Dal Comando della Polizia Locale viene rinnovato l'accorato appello di restare in casa ed evitare di uscire per futili motivi o per porre in essere sconsiderati comportamenti che potrebbero nuocere alla propria e altrui salute.