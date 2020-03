Coronavirus, in Puglia siamo a quota 1093 contagiati. Altri 3 casi positivi nella Bat

In collaborazione con Andrialive "Io vengo a casa", una nuova sezione dedicata alle consegne a domicilio

In un periodo complesso come l'emergenza che stiamo vivendo, crediamo che il compito di un giornale sia quello di informare, ma anche quello di rendersi utile e creare - ancora di più - un ponte tra i cittadini. Per tale motivo abbiamo creato questa pagina - in continuo aggiornamento