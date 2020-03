​L'Ordine dei Commercialisti dona all'Ospedale di Bisceglie tute contro il rischio biologico

«L’emergenza coronavirus riguarda tutti. Nessuno può sentirsi escluso dal compito di dare una mano. Ciascuno secondo le proprie competenze. Ciascuno secondo le proprie possibilità».

Con queste parole, il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani, Antonello Soldani, ha confermato la donazione concordata con i vertici della Asl Bt nei confronti degli operatori della sanità in servizio nell’ospedale di Bisceglie.

L’Ordine di Trani ha sentito il bisogno di fare qualcosa di concreto in questo momento drammatico per il Paese e lo ha fatto con la discrezione ed il tatto che sono consoni all’Istituzione che rappresenta.

«Inizialmente – conferma il Presidente Soldani – non ero convinto di rendere nota questa donazione. Sono cose meritano il giusto riserbo. Però credo che in momenti come questo possa essere prevalente un’altra necessità: fare in modo che questo esempio possa essere emulato da altri che hanno la possibilità di sostenere concretamente lo sforzo fatto dalla Asl e, più in generale dalla Regione, per fronteggiare questa emergenza mondiale. Per cui confermo che l’Ordine che rappresento ha messo a disposizione della Asl Bt la somma di circa 10mila euro per acquistare qualcosa di utile. Anzi, addirittura necessario».

E così, dopo una veloce interlocuzione con i vertici della stessa Asl, si è deciso di acquistare tute protettive speciali per affrontare il rischio biologico. Per la precisione, sono state acquistate ben 1024 tute protettive che sono state prontamente messe a disposizione del nosocomio biscegliese, quello proprio destinato dalla Asl Bt a centro Covid-19.

Un gesto che ha portato anche lo stesso Direttore generale della Asl Bt, Alessandro Delle Donne, a scrivere una nota di ringraziamento ed il plauso per questo gesto prezioso nella forma e nel contenuto.

«La solidarietà sociale – conclude il Presidente Antonello Soldani - è fondamentale per un Paese che vuole rinascere dopo una emergenza come questa. Ed è stata una iniziativa quasi profetica, alla luce della drammatica vicenda che ha coinvolto un nostro iscritto, un rappresentante autorevole della Fondazione legata all’Odcec di Trani, l’amico e collega Vincenzo Sinisi. Un commercialista che questo male terribile ed invisibile ha strappato a noi, oltre che alla famiglia. Ecco, penso di interpretare le intenzioni di tutti i colleghi, invitando a ritenere che questa donazione possa essere dedicata proprio a Vincenzo Sinisi».