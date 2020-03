Coronavirus, finalmente una buona notizia: torna a casa il primo paziente andriese

Nei primi giorni di marzo comincia ad accusare i primi sintomi, il ricovero dopo l'esito positivo del tampone arriva domenica 8 marzo. Una lunga degenza durata oltre 20 giorni e finalmente oggi la bella notizia: l'esito del secondo tampone di conferma è risultato negativo.

Il 62enne andriese è quindi tornato oggi a casa. Resta invece ricoverata, seppur in buone condizioni, sua moglie, 59enne andriese, risultata positiva e poi ricoverata circa tre giorni dopo suo marito.

In questi ultimi giorni, dopo la fase acuta della malattia, i due coniugi erano stati trasferiti nel reparto di ortopedia di Bisceglie che attualmente ospita i pazienti in via di guarigione. C'è stato anche il momento per una battuta scherzosa della moglie nei confronti del marito in dimissioni: la signora lo avrebbe bonariamente minacciato di spezzargli una gamba pur di farlo rimanere con lei in ospedale e alleviare la solitudine di entrambi.

I due hanno apprezzato tantissimo il lavoro e la dedizione del personale sanitario che si è dimostrato premuroso e affettuoso nei confronti della coppia e di tutti i pazienti in un momento di difficoltà generale, senza far mancare mai un sorriso e una parola gentile. Anche per questo motivo la coppia ha deciso di esprimere la propria gratitudine con una donazione indirizzata agli ospedali di Andria e di Bisceglie.

Finalmente una storia a lieto fine: ora il marito rimane a casa, in "dolce attesa" della moglie.