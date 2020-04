​Superati i 40 positivi ad Andria: in piena emergenza, troppe persone in giro

Andria fino a questi giorni avevano avuto un comportamento abbastanza rispettoso, ma complice la poca chiarezza nella gestione della presentazione della manifestazione d'interesse "buoni spesa - emergenza covid-19" per la gestione dei buoni alimentari destinati alle famiglie in difficoltà e una certa superficialità, pur se dettata dalla buona volontà, nelle collette alimentari di questi giorni, ha portato la città intera ad una situazione fuori controllo con assembramenti ovunque, quasi come se fosse una giornata “normale” quando invece siamo nel pieno dell’emergenza e proprio in questi giorni dovremmo essere ancora più prudenti. In altre città la gestione dei fondi per l'emergenza alimentare è stata più chiara e precisa: a fronte di criteri che non lasciano spazio a particolari interpretazioni, c’è stata una selezione naturale che ha portato ad evitare assembramenti presso Caf e uffici comunali.



Ad Andria, invece, stamattina si registravano assembramenti presso Palazzo di città, il palazzo di vetro di piazza Trieste e Trento e presso il comando della Polizia Locale: tutti che chiedevano lumi sulle modalità di assegnazione dei buoni; chi chiedeva il modulo, chi voleva solo informazioni a voce, ma in molti in barba alle disposizioni ministeriali sono usciti almeno in coppia se non con le famiglie al seguito. Oltretutto, si registra una carenza ormai gravissima di DPI a disposizione delle Forze dell’Ordine che, in aggiunta, impegnate a gestire questi flussi incontrollati, sono costretti a lasciare in parte sguarnito il territorio.

Urge un pugno di ferro da parte della gestione commissariale: non possiamo permetterci un picco di contagi proprio ora che sembrava si stesse stabilizzando la situazione. E se è vero che il Viminale ha concesso una “ora d’aria” a genitori e bambini, è vero anche che sarebbe stato più opportuno dal nostro punto di vista mantenere ancora la serrata per un paio di settimane almeno ed evitare di buttare all’aria tutti i sacrifici compiuti finora.

I casi andriesi di positivi al coronavirus intanto aumentano: nella notte appena decorsa numerose sono state le richieste di aiuto da parte di pazienti. Raggiunti e superati i 40 casi accertati. Questo dato dovrebbe far riflette sull’importanza di continuare a mantenere un atteggiamento prudente e soprattutto restare a casa.

Troppe famiglie in difficoltà non devono pagare ancora di più lo scotto di comportamenti superficiali e irrispettosi: conviene a tutti attenersi alle regole e superare quanto prima questo terribile periodo.