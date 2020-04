Coronavirus, non ce l'ha fatta una 72enne. Salgono a 6 i decessi di nostri concittadini

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 7 aprile, in Puglia, sono stati registrati 1090 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 70 casi, così suddivisi:

27 nella Provincia di Bari;

0 nella Provincia Bat;

5 nella Provincia di Brindisi;

30 nella Provincia di Foggia;

6 nella Provincia di Lecce;

2 nella Provincia di Taranto,

Sono stati registrati oggi 14 decessi: 8 in provincia di Bari, 5 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Brindisi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 23.149 test. Sono 168 i pazienti guariti.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.514 così divisi:

834 nella Provincia di Bari;

177 nella Provincia di Bat;

262 nella Provincia di Brindisi;

635 nella Provincia di Foggia;

384 nella Provincia di Lecce;

192 nella Provincia di Taranto;

25 attribuiti a residenti fuori regione;

5 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Per ciò che riguarda Andria, i decessi per il coronavirus ad oggi sono 6. Al 77enne deceduto ieri, di cui abbiamo già dato notizia, si aggiunge una 72enne, già paziente oncologica e ricoverata al “Miulli” di Acquaviva delle Fonti, che sempre nella giornata di ieri non ce l’ha fatta per complicazioni del quadro clinico. Inoltre, per ciò che riguarda il “Bonomo” sono cominciate oggi, e finiranno il 9 aprile, le attività per lo screening di tutto il personale del pronto soccorso che è stato a contatto con la dottoressa risultata positiva al coronavirus.

La situazione della casa di riposo di Minervino Murge è la seguente: 26 ospiti positivi, 12 negativi e 1 ospite di 77 anni deceduto. Nella struttura ci sono 4 religiosi, di cui 3 positivi. Mentre risultano 36 dipendenti negativi e 7 positivi.

Mentre al “Covid hospital” di Bisceglie ci sono 4 pazienti in rianimazione, 20 in malattie infettive, 6 dimissibili, in attesa di negativizzazione), 1 decesso di stamattina e 12 dimessi in totale.

Si ricorda che i dati del bollettino regionale sono diversi da quelli su menzionati per una differenza temporale di elaborazione degli stessi.