Coronavirus, Andria perde un altro suo concittadino

Andria perde un altro suo concittadino. Un uomo 80enne ricoverato al covid Hospital di Bisceglie è deceduto nella notte a seguito di complicazioni al suo quadro clinico.

Un'altra vita si aggiunge al bollettino dei decessi che con quello odierno sale a sette. Persone che hanno combattuto la loro personale e silenziosa battaglia contro il nemico invisibile ed hanno purtroppo perso.

Oggi è giovedì santo, il giovedì che precede la Pasqua. Sono giorni resi ancor più tristi dalle notizie di cronaca che purtroppo dobbiamo continuare a registrare. Auspichiamo che questi giorni, in cui già tradizionalmente bisognerebbe praticare il silenzio e riflettere sul senso del sacrificio umano, possano essere per tutti giorni di rispetto per la vita e che tutti comprendano che il sacrificio richiesto a noi oggi di rimanere in casa serve proprio ad evitare sacrifici più grandi.

Alla famiglia del compianto giungano le condoglianze della redazione di Andrialive.