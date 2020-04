Coronavirus, positiva un'infermiera del Pronto Soccorso del "Bonomo"

Dopo che una dottoressa era risultata positiva al Coronavirus, a tutti gli operatori del pronto soccorso del nosocomio andriese venuti a contatto con la stessa sono fatti i tamponi e in queste ore stanno arrivando i primi risultati.

Purtroppo, un'infermiera è risultata positiva al Covid-19.

Ora la donna è in quarantena nella propria abitazione così come previsto dalla legge. Si resta in attesa degli esiti degli altri tamponi, sperando che altri operatori non risultino positivi.

Si allarga quindi il fronte degli operatori sanitari colpiti da contagio dell’ospedale andriese