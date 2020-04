Controlli nella domenica di Pasqua: 1331 le persone fermate e 163 sanzionate. Il video

È stata una domenica di Pasqua caratterizzata dal sensibile aumento di controlli, quella di ieri, domenica 12 aprile, nel territorio della provincia di Barletta Andria Trani.

Le Forze di Polizia, in campo con un notevole dispiegamento di uomini e mezzi, hanno infatti controllato 1.331 cittadini, 163 dei quali sono stati sanzionati amministrativamente per il mancato rispetto delle misure governative per il contenimento dell’emergenza epidemiologica; 1 cittadino è stato denunciato per aver violato gli articoli 495 e 496 del Codice Penale (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali e false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali), oltre ad 1 denuncia per altro reato non connesso alla diffusione del virus. Gli esercizi commerciali ispezionati sono invece stati 111.

Complessivamente, dunque, dall’11 marzo scorso le persone controllate salgono a 45.486; le denunce per violazione dell’art. 650 del Codice Penale sono 1.689, mentre 65 quelle per violazione degli articoli 495 e 496 del Codice Penale; le persone sanzionate ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto Legge 19/2020, sono invece 1.936; a questi numeri si aggiungono 6 arresti e 75 denunce per altri reati.

Gli esercizi commerciali complessivamente controllati sono 6.138, con 43 titolari denunciati per violazione dell’art. 650 del Codice Penale e 40 titolari sanzionati amministrativamente.

I controlli delle Forze di Polizia, con la collaborazione delle Polizie Locali ed il coordinamento della Prefettura, proseguiranno rigorosamente nei prossimi giorni; l’intensificazione delle misure di vigilanza previste per i giorni di festa sarà assicurata anche nella giornata di martedì 14 aprile, per intercettare chi astutamente pensa di sfuggire ai controlli posticipando al giorno successivo a Pasquetta il rientro a casa.

Questa mattina, intanto, il Prefetto di Barletta Andria Trani, Maurizio Valiante, ha riunito in videoconferenza i Sindaci dei dieci Comuni della provincia, per un primo monitoraggio delle straordinarie attività messe in campo in questi giorni dalle Forze dell’Ordine, con la regia della Prefettura, e che al momento sono state accolte con soddisfazione dai primi cittadini. Nel corso della riunione, inoltre, sono stati esaminati i contenuti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile scorso, con cui vengono prorogate fino al 3 maggio le misure restrittive sin qui adottate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il Prefetto Valiante ha inoltre preannunciato ai Sindaci l’imminente attivazione di un Tavolo permanente per la ripresa economica, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria del tessuto produttivo, ai fini dell’analisi dell’attuale situazione socioeconomica della Provincia, con particolare riferimento a tutte le problematiche inevitabilmente scaturite dall’emergenza epidemiologica, allo scopo di effettuare, in questa fase, una prima valutazione del fabbisogno esigenziale delle misure necessarie per agevolare la ripartenza.