Andria perde una insigne cittadina: si è spenta Antonia Musaico Guglielmi

«Dobbiamo solo prendere esempio e non essere da meno dei nostri nonni che, nei comportamenti, anteponevano a tutto l'onestà, la fiducia e la generosità. Perciò conoscere quel mondo ci è utile per arricchirci interiormente e per ridimensionare le nostre, talvolta, assurde velleità».

Scriveva così Antonia Musaico Guglielmi in “La memoria della tradizione”, una delle preziose opere che hanno reso famoso il suo nome: questa notte si è spenta la nostra insigne concittadina, che ha contribuito con oltre 20 pubblicazioni a far rivalutare il complesso patrimonio storico-folkloristico della cultura locale.

Laureata in Lettere Classiche all'Università di Bari con tesi in Glottologia, ha dedicato tutta la sua carriera di ricercatrice alla riscoperta e alla valorizzazione del dialetto e delle tradizioni andriesi.



Appassionata di storia e letteratura andriese, la dott.ssa Antonia Musaico Guglielmi ha contribuito alla rivalutazione del dialetto rispetto alla tradizionale considerazione di un “sottoprodotto“ da dimenticare in quanto ricorda la povertà in cui erano vissuti molti componenti della nostra civiltà contadina.



Il dialetto ha permesso di conoscere l’animo dei nostri nonni, la loro fede, la serietà, l’impegno nel lavoro, la loro educazione, la loro rettitudine negli affari e nel mantenere la parola data. I nostri avi non avevano bisogno del notaio per concludere un affare, bastava una stretta di mano.

La redazione si stringe in un abbraccio purtroppo virtuale alla famiglia nell’attesa di degne esequie in tempi migliori.