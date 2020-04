Coronavirus, 220 persone controllate e 50 sanzionate dalla Polizia Locale nel weekend di Pasqua

Sono state 50 le sanzioni elevate dagli agenti del Corpo di Polizia Locale di Andria nel corso degli ulteriori controlli attivati in occasione delle festività pasquali. I controlli sono stati - informa il Comando di Polizia Locale - in totale 220 e le sanzioni sono state elevate tutte per mancato rispetto delle norme dettate sugli spostamenti dei cittadini.

Proseguono intanto gli accertamenti sollecitati anche dal Commissario Straordinario, dott. Gaetano Tufariello, per individuare le cause dell'incendio che, nei giorni scorsi, si è verificato all'interno di un vivaio in disuso in località Monachelle, al confine tra gli agri di Andria e Barletta. Ricevuta la segnalazione sul posto sono intervenuti gli agenti del pronto intervento della Polizia Locale che sono stati di ausilio anche ai Vigili del Fuoco che avevano avuto difficoltà a raggiungere il posto. Dopo circa 30 minuti l'incendio è stato spento e, dopo l'accaduto, il Commissario ha chiesto alla Polizia Locale di accertarne le cause e di intensificare ulteriormente le attività di controllo del territorio per evitare, con i roghi di rifiuti, attentati alla salute pubblica e all’ambiente.

Il tutto in linea con l'azione di contrasto all'abbandono di rifiuti nelle campagne e nelle periferie e ai roghi voluta dall'Amministrazione e che, nei giorni scorsi, ha consentito, grazie all'attività del nucleo di Polizia Ambientale del corpo di Polizia Locale, di elevare quasi 200 contravvenzioni per abbandono di rifiuti su suolo pubblico. Risultato ottenuto grazie alle foto trappole che hanno individuato i contravventori con sanzioni individuali di 500 euro.