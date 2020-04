Rapina stamane ad un carico di alimentari: autista lasciato sul ciglio della strada

Ladri in azione stamane sulle strade del nostro territorio. In tarda mattinata, sulla ex 98 fra Andria e Montegrosso, un camion della “Carrefour” è stato affiancato da un’autovettura con 4 persone a bordo, con il volto travisato e armate.

Il camion era diretto a Canosa per ultimare le consegne degli alimenti quando è stato bloccato dai malviventi che hanno costretto l’autista a fermarsi ed ha lasciare il mezzo pesante. L’autista rapinato è stato fatto salire in auto e portato via da due persone che dopo un lungo tragitto lo hanno lasciato sul ciglio della strada, sulla Sp 12 Barletta – Canosa, senza telefono cellulare. Provvidenziale l’aiuto di un automobilista di passaggio che ha chiamato la Polizia di Stato.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato che hanno ascoltato la testimonianza intanto che altri agenti a bordo delle volanti hanno perlustrato il territorio che purtroppo non è nuovo a questo genere di reati.

A circa un chilometro di distanza dal luogo della rapina, nei pressi di un sentiero di campagna, è stato ritrovato il camion da cui sono state sottratte le derrate alimentari per un valore di circa mille euro: l’autista aveva scaricato buona parte della merce presso alcune attività commerciali di Andria.

Indagini sono in corso da parte della Polizia di Stato per risalire agli autori della rapina.