Coronavirus, controlli serrati anche nel weekend. 102 le persone sanzionate

Proseguono i controlli delle Forze di Polizia, nel territorio della provincia di Barletta Andria Trani, per il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica.

Oltre al dato dei cittadini controllati, cresce anche quello degli esercizi commerciali ispezionati, che supera complessivamente quota 7mila.

Nella giornata di ieri, sabato 18 aprile, sono stati 1.061 i cittadini sottoposti a controllo; 102, invece, le sanzioni per il mancato rispetto delle predette misure governative. Gli esercizi commerciali ispezionati sono stati 126, senza alcuna irregolarità riscontrata.

Complessivamente, dunque, dall’11 marzo scorso le persone controllate salgono a 53.189; le denunce per violazione dell’art. 650 del Codice Penale sono 1.689, mentre 69 quelle per violazione degli articoli 495 e 496 del Codice Penale; le persone sanzionate ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto Legge 19/2020, sono invece 2.639; 1, invece, la denuncia ai sensi dell’art. 260 R.D. 1265/1934 (art. 4, commi 6 e 7 D.L. 19/2020); a questi numeri si aggiungono 6 arresti e 77 denunce per altri reati.

Gli esercizi commerciali complessivamente controllati sono 7.044, con 43 titolari denunciati per violazione dell’art. 650 del Codice Penale e 41 titolari sanzionati amministrativamente.

I controlli delle Forze di Polizia, con la collaborazione delle Polizie Locali ed il coordinamento della Prefettura, proseguiranno rigorosamente anche nei prossimi giorni, per i quali permangono ferme le misure di contenimento dettate dal Governo che impongono come noto di evitare spostamenti non giustificati da stretta necessità o da comprovate esigenze di lavoro.

Domani, intanto, il Prefetto di Barletta Andria Trani, Maurizio Valiante, riunirà in videoconferenza i Sindaci della provincia per un ulteriore confronto in vista della ripresa.