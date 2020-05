Erano circa le 14:00 quando in via Piero della Francesca sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza una palazzina dove, probabilmente a causa della pioggia copiosa, stava per staccarsi intonaco pericolante.

Sul posto è giunto anche il Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale per interdire la strada al traffico e garantire le operazioni di messa in sicurezza.