Vigilia della Fase 2, ad Andria tanti “a passeggio”, come nulla fosse Copyright: n.c.

Siamo alle solite: nonostante la cosiddetta 'fase 2' avrà inizio solo da domani, ad Andria stamattina c’era tantissima gente in giro, noncurante del lockdown ufficialmente ancora in atto e della necessità di mantenere ancora l'allerta alta sulle misure previste per evitare la diffusione del contagio.

Infatti il Dpcm prevede che si possa uscire solo per motivi di lavoro, necessità o per approvvigionamento alimentare: invece oggi, approfittando della domenica di sole, tantissimi cittadini si sono riversati in strada, da viale Crispi alla Villa Comunale, che teoricamente è interdetta a tutti.

Alcuni senza mascherine, altri con le mascherine calate solo a mezza bocca, distanze non rispettate: se oggi va così, cosa succederà da domani?