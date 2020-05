Prima che qualcuno lo dica, lo scriviamo qui: è noioso anche per noi scrivere articoli come quello di seguito, oltre che deprimente, per certi versi. Ma evidentemente in molti hanno bisogno di sentirselo ripetere, forse non è chiaro abbastanza: il Covid-19 è un mostro. Un killer subdolo, che raschia via l'aria dalla gola e dai polmoni, che miete vittime ogni giorno. E se non ci credete, chiedete a chi vive a Brescia, per esempio: ora bisogna organizzare i funerali per 1000, e capite bene, 1000 persone morte nel giro di un paio di mesi, cremate e che non hanno mai più salutato i loro cari.

E ad Andria che cosa è successo? Fase 1, andriesi abbastanza ligi, dopo le calche davanti ai supermercati la situazione pare "normalizzarsi" fino al 26 aprile, quando viene annunciato che finalmente qualcosa può tornare a muoversi. Qual è l'interpretazione di tanti? Via, siamo liberi!

Eh no, cavolo! Non siamo liberi per niente! Di questo mostro non ci siamo liberati! É qui, tra le strade della nostra città, e aspetta proprio i passi falsi per riprendere forza. Qual è il passo falso per eccellenza? Basta guardare le foto a corredo dell'articolo: gruppi di giovani e meno giovani, abbracci, baci, mascherine che fanno su e giù, le strade del centro storico nuovamente piene, bottiglie di birra abbandonate a testimonianza di serate di bagordi, i viali interni e circostanti la villa comunale che si riempiono di varia umanità, bande di scooter che scorrazzano incuranti come ai "bei" vecchi tempi.

Il sazio non crede al digiuno: il sano non crede evidentemente al malato. Perché allora rispetterebbe le prescrizioni che gli eviterebbero di passare l'inferno di tutti coloro che per 30, 40, 50 giorni sono stati (o sono ancora) ricoverati da soli negli ospedali pugliesi, o dei familiari che hanno visto i loro cari spegnersi da soli senza poter dire per l'ultima volta "ti voglio bene".

La nostra speranza più grande, in questo momento, è non dover scrivere il 18 o il 25 maggio prossimi un articolo che intitoleremo "Noi ve l'avevamo detto e ridetto": rispettate le regole e saremo tutti più tranquilli e rilassati, rispettosi di tutte le famiglie che rimangono chiuse nelle loro case ad aspettare che una pandemia mondiale passi lasciandoci dietro meno macerie possibili.