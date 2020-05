Coronavirus e assembramenti, villa comunale e parchi pubblici rimangono chiusi fino al 18 maggio

Una ordinanza che era già stata annunciata e che assume ancor più rilievo dopo le denunce dei giorni scorsi: il Commissario straordinario ha disposto la chiusura della villa comunale, dei parchi pubblici e dei bagni pubblici fino al 18 maggio.

Nel testo tra le motivazioni si legge che «i parchi e le aree verdi comunali costituiscono da sempre un’attrazione di forte richiamo per i cittadini, le stesse non hanno sorveglianza, i giochi per bambini sono sparsi e hanno strutture per il fitness degli adulti, peraltro accessibili indiscriminatamente e, quindi, la conformazione stessa delle suddette aree non consente un controllo efficace al fine di contingentarne gli accessi» e che «pertanto, la frequentazione di persone nei parchi e nelle aree verdi comunali, di bambini e adolescenti, non garantiscono l’osservanza della misura del divieto di assembramento, con conseguenti rischi di diffusione, restando impossibile garantire un servizio di igienizzazione delle strutture e di contingentamento all’accesso».