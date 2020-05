Spaccio di stupefacente: arrestato 33enne andriese

A seguito di numerose segnalazioni circa lo smercio di stupefacenti del tipo cocaina nella zona di via Corato, la locale squadra di PG ieri sera ha operato un servizio di osservazione individuando alle ore 20,45 circa una Opel Corsa grigia con a bordo un uomo ed una donna (conviventi) che si aggiravano in via U. Giordano per poi fermarsi davanti alla tabaccheria ivi ubicata.

Uno dei due equipaggi impegnati, appostato a circa 15 metri dal posto, è riuscito a verificare lo scambio di un qualcosa di colore bianco, ceduto dall’uomo seduto a lato passeggeri della Opel Corsa in cambio di alcune banconote cedute da altro soggetto appiedato. Quest’ultimo dopo aver ricevuto l’involucro lo ha riposto nella tasca destra del pantaloncino ed è salito a bordo di una Golf Volkswagen allontanandosi in direzione di via Corato. È stato quindi bloccato dagli operanti che hanno rinvenuto nella stessa tasca poco prima citata, una dose di cocaina del peso di gr. 0,30.

Un secondo equipaggio si è posto alle immediate ricerche della Opel Corsa individuata e fermata pochi minuti più tardi in via Nobel ove hanno proceduto alla identificazione di D.C.R., pregiudicato locale di anni 33, per colui che aveva ceduto lo stupefacente, lo stesso aveva con se anche la somma contante di euro 100 in banconote da 20, 10 e 5 che è stata sequestrata.

Dopo le formalità di rito, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, il soggetto è stato tratto in arresto ed è stato associato alla Casa Circondariale di Trani