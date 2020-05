Torna l’incubo Covid in città, contagiato un giovane andriese

Dopo giorni in cui i numeri sembravano essere rassicuranti, un nuovo contagio nella nostra città: si tratta di un ragazzo poco più che ventenne che ieri sera si è recato presso il pronto soccorso dove è stato sottoposto a tampone, risultato poi positivo al Covid nella mattinata di oggi.



Si interrompe così la striscia degli zero casi che erano stati registrati nelle ultime due settimane: il nuovo contagio corrisponde nei tempi proprio alla generale “libertà” con cui ad Andria è stata interpretata la fase 2.

Infatti in questi giorni tante segnalazioni di assembramenti in piazza, feste private, passeggiate a gruppi senza curarsi di indossare mascherine o di mantenere le distanze sono giunte alla redazione: questo è il primo caso positivo che deve far riflettere molti.

Ricordiamo infatti che una nuova diffusione del contagio è facile e perfino più pericolosa della prima ondata: non solo tante persone partirebbero dal punto di vista sanitario, ma, lo abbiamo già detto, anche le attività commerciali potrebbero non reggere il colpo di nuove chiusure.

Inoltre raccomandiamo il rispetto delle regole, in primis del distanziamento sociale, ma anche dell’isolamento per chi rientra da Regioni diverse