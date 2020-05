Incidente in via Montefaraone Copyright: n.c.

Erano circa le 9.30 quando su via Montefaraone un trattore agricolo condotto da un 46enne si è scontrato con un camion della raccolta rifiuti della Sangalli. Ad avere la peggio il trattorista che è rimasto con una gamba incastrata tra le lamiere. Ci è voluto l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberare l'uomo le cui condizioni, in un primo momento, sembravano disperate.

Un'ambulanza del 118 ha trasferito l'uomo al pronto soccorso del Bonomo. Malgrado l'urto violentissimo sembra che le ferite siano meno gravi di quanto ipotizzato in un primo momento essendo l'arto rimasto incastrato in una parte meno danneggiata dalle lamiere.

Intanto ieri in via Macchie di Rose all'incrocio con via Leonardo Sciascia c'è stato un altro incidente tra un'Opel Antara e un Suv Nissan. A seguito dell'incidente, l'Opel Antara ha urtato un muretto in cemento ed è parzialmente salita su un fondo agricolo rischiando di ribaltarsi. I mezzi hanno subito danni tali da non essere marcianti sicché si è reso necessario l'intervento del carro attrezzi e i conducenti hanno dovuto ricorrere alle cure mediche presso il pronto soccorso.

In entrambi i casi sul posto sono giunti gli Agenti del Pronto Intervento della Polizia Locale per i rilievi e per mettere in sicurezza le strade.

Purtroppo, con l'inizio della nuova fase post emergenziale sulle strade extra urbane e di campagna si rilevano quotidianamente molti incidenti causati prevalentemente della scarsa cautela alla guida e dalle velocità elevate. La raccomandazione al rispetto del codice della strada e alla prudenza è sempre ben accetta.