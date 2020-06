A sirene spiegate per sventare un furto, auto della Polizia si schianta all'incrocio di via Trani

Un incidente senza conseguenze gravi, per fortuna, quello occorso a una volante della Polizia poco dopo le 23 del 2 giugno: l'auto procedeva a sirene spiegate verso la periferia per sventare un furto quando, all'incrocio semaforico di via Trani, ha terminato la sua corsa contro i cartelloni pubblicitari e il semaforo per evitare di colpire un'altra autovettura che non si era accorta dell'azione in atto.

Danni solo alla vettura, tanto spavento per un incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi. Ricordiamo che già da qualche giorno, come spesso è capitato nell'ultimo periodo, il semaforo che dovrebbe gestire l'incrocio ad alta frequenza di traffico tra via Trani, via della Pineta e viale Virgilio è spento.