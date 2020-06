Indennità e benefit ai dirigenti della Multiservice: l'amministratore ne chiede la restituzione

Sarebbero centinaia di migliaia di euro che sei o sette quadri dell’Andria Multiservice dovrebbero restituire alla stessa società.

La richiesta è arrivata dal nuovo amministratore unico, designato dalla gestione commissariale del Comune di Andria, che starebbe facendo chiarezza sulla gestione degli ultimi 10 anni e che avrebbe scoperto diverse indennità e benefit che sarebbero stati autoliquidati dagli stessi che, in alcuni casi, sono stati anche al centro di procedimenti disciplinari per scorrettezze compiute nei confronti della stessa municipalizzata.

Una serie di scelte che potrebbero avere anche rilevanza penale e che hanno contribuito ad aggravare la situazione, non proprio rosea, delle casse della società e che è in sofferenza da anni anche per la situazione di precarietà in cui operano i dipendenti della Multiservice.

Una vicenda che, sicuramente, non cadrà nel dimenticatoio e che avrà ricadute sulla società e su chi avrebbe posto in essere queste condotte.