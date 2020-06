Un incendio pericoloso, alimentato dal vento di questa sera, si è propagato in un campo di sterpaglie alle spalle della chiesa della Santissima Trinità arrivando a lambire anche le case del circondario.

Sono in corso ora le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco; sul posto sono intervenute anche due pattuglie di agenti del pronto intervento della polizia locale per fermare l’afflusso di curiosi e mettere in sicurezza la zona.