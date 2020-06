Erano circa le ore 23 quando in via Achille Grandi alcuni residenti hanno notato la presenza di un serpente sotto un'autovettura parcheggiata nella zona. Tale presenza ha destato la preoccupazione dei residenti che non conoscendo la natura del rettile hanno chiamato i vigili del fuoco. Nell'attesa che arrivassero, un uomo con l'ausilio di una mazza ha bloccato il rettile.

Al loro arrivo, i vigili del fuoco hanno catturato il serpente e lo hanno riposto in una scatola di cartone. Sembrerebbe che il rettile non appartenga a specie pericolose per l'uomo. Ad ogni modo ora sarà cura dei Vigili del Fuoco liberare l'animale magari nelle campagne.

Numerose le persone che si sono avvicinate sul posto per curiosare in barba alle norme anti contagio che prevedono il distanziamento sociale è l'utilizzo della mascherina.