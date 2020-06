Ancora un altro incidente stradale, per fortuna senza conseguenze alle persone, con autovettura condotta da un 52enne risultato in stato di ebbrezza lieve. È accaduto stamattina alle ore 11:40 in Via P. N. Vaccina. La Ford Fiesta, condotta dall'ebbro, ha urtato contro altre tre autovetture in sosta regolare e senza persone a bordo.

I rilievi sono stati eseguiti dal personale del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale che hanno proceduto anche alla contestazione dell"art. 186 del Codice della strada, al ritiro della patente di guida per il provvedimento di sospensione da irrogarsi a cura del Prefetto e al fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni.