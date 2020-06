​Il canile "La Guardiola" costretto alla chiusura

Da oltre 20 anni collabora con il Comune di Andria nei servizi di prestazione del servizio di ricovero cani randagi con annesso canile sanitario. Lei è Brigida Figliolia titolare del canile "La Guardiola".



L’ultimo contratto sottoscritto è scaduto il 31 dicembre 2017. Successivamente, I'amministrazione comunale ha proceduto con affidamenti diretti periodici. Il 31 maggio scorso è scaduta l’ultima proroga dei servizi.

L’azienda occupa 2 dipendenti ed ospita, mediamente, circa 200 cani nella struttura rifugio e canile sanitario e si avvale della collaborazione dei volontari delle Associazioni "Adottami Col Cuore" di Genova e "The Save The Dog" di Andria. «Mentre si sono regolarizzati tutti i crediti vantati fino alla data del 31 dicembre 2018 e residui da esercizi precedenti con atto separato di definizione transattiva, previa una riduzione a titolo di sconto del credito totale vantato pari al 20% equivalenti a circa 38mila euro con un regolamento debitorio, l’Amministrazione, malgrado molteplici tentativi esperiti dalla scrivente, non adempie alla regolarizzazione dei crediti maturati per l’esercizio 2019 e 2020 attualmente scaduto il 31 maggio 2020».

Brigida Figliolia nella mail giunta alla nostra redazione ripercorre lo storico delle determine dirigenziali con cui si è proceduto.

«Allo stato, non è stato sottoscritto, ancora, nessun contratto di servizio, con decorrenza dal 01 gennaio 2018 per le prestazioni erogate, ed attualmente in corso. La ditta si è resa disponibile alla definizione del credito anche proponendo una rateizzazione mensile relativo all’esercizio 2019.

Il credito totale vantato nei confronti dell'amministrazione commissariata del comune di Andria, per l’intero periodo 2019 e fino alla data del 31 maggio 2020 è considerevole. Ad oggi nessun riscontro si è ricevuto dal Comune.

La scrivente non si ritiene assolutamente una ditta nel senso più completo del termine ma solamente una vera amante dei degli animali. Dal momento in cui è subentrata nella gestione aziendale e nei rapporti con codesto Comune ha favorito, come da atti depositati agli uffici comunali, le adozione presso un rifugio sicuro famiglie o stalli del nord.

Mancando le entrate dell’attività tutte le mie risorse finanziarie sono state investite nel mio canile per il Ioro benessere. Le incombenze nel canile sono tantissime e tutte urgenti. Sempre a disposizione di chi chiede aiuto. Ancora oggi le cucciolate sono tantissime, sia sul territorio che nella famiglie perché non si attua una vera politica di prevenzione.

Tutti i trasferimenti dal mio canile al nord sono effettuati con la mia notevole collaborazione. Notevoli sono i costi relativi ad interventi veterinari a tutti i cani ospiti. Per tutto questo l’Amministrazione comunale di Andria non ha mai dato un contribuito, tranne che in limitatissime occasioni e di valore esclusivamente simbolico.

Il mio è un lavoro immane. Fa davvero male sentirsi trattati in modo così disumano da un Ente che, in definitiva, è il proprietario del cane ma che nella realtà fa zero per il loro benessere. Tutto è lasciato alla benevolenza ed amore del gestore; poco importa che si è alienato i beni ed il patrimonio ed, al contrario, altri fornitori hanno avuto "la fortuna" di incassare in toto il credito vantato, senza alcuno "sconto”.

Malgrado, a mezzo pec, abbia comunicato al commissario prefettizio, al prefetto della Bat, alla direzione della Asl ed altri, la cessazione del rapporto alla data del 31 maggio scorso, nessuna di queste autorità ha sentito il dovere di interessarsi alla soluzione. Il solo pensiero di “abbandonare al loro destino” i cani mi fa stare male. Molti di essi vengono da precedenti esperienze di maltrattamenti.

Oltretutto è utile far presente che con nota 5909 del 31.03.2010, il Ministero della Salute dichiara che risulta appropriato un importo oscillante, approssimativamente tra € 3,50 e € 4,50 giornalieri per cane. Alla luce di quanto sopra, il compenso pro-die che il comune di Andria liquida per ogni unità canina ricoverata nel rifugio pari ad € 1,789 è inferiore del 48,86 per cento, come da gara di appalto.

Nella realtà i valori indicati dal Ministero della Salute erano stati stabiliti per calcolare l’equo compenso giornaliero e non dovevano essere utilizzati come base per la gara di appalto.

Costo-pro die relativo mai aggiornato. Nonostante tutte le difficoltà ho continuato, con enormi sacrifici, a gestire il canile.

L’Amministrazione comunale ha continuato ad emettere di Determine Dirigenziali con impegno spesa di cui era perfettamente a conoscenza di non essere in grado di pagare. C’è da chiedersi se siamo di fronte ad un comportamento al limite da parte degli organi istituzionali stando il dramma sociale e sanitario che potrebbero creare alla città».