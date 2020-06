Operazione "Common Land", il Riesame annulla il provvedimento di sequestro

«I sottoscritti avv. Carmine Sarcinelli, quale difensore di Calamita Di Tria Antonio, Carlone Giuseppe e dr. Mastropasqua Giuseppe, avv. Salvatore Grisorio, difensore di Calamita di Tria Sabatina, Carlone Angelo, Loreto Antonio, Lotito Quintino, Chieppa Michele, Di Tria Michele, Maggiulli Annamaria, in proprio e quale legale rappresentante della Cooperativa Verde Murgia di Minervino Murge, avv. Tiziana Cocola quale difensore di Tursi Rosa Maria Anna e avv. Serafino Picerno difensore di Maggiulli Salvatore e Maggiulli Michele, in relazione alla notizia diffusa il giorno 17 aprile u.s. in merito ad una presunta truffa di oltre 380.000 euro scoperta dalla Guardia di Finanza di Andria nell’ambito di una operazione denominata “Common Land”, che sarebbe stata compiuta da 13 agricoltori, 4 funzionari del Comune di Minervino Murge e dalla Cooperativa Verde Murgia, comunicano quanto segue.

Nel diffondere la predetta notizia codeste testate evidenziavano tra l’altro che nel corso delle indagini preliminari relative alla vicenda in questione, e sulla base dei presunti accertamenti compiuti dalla guardia di Finanza di Andria, il G.I.P. D.ssa Caserta, su richiesta del P.M. Dr. Aiello aveva emesso in data 1 aprile 2020 decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente della somma complessiva di oltre 380.000 euro nei confronti di tutti gli indagati, i quali, in esecuzione dello stesso decreto, subivano pertanto il blocco delle totali disponibilità ed attività finanziarie dei propri conti correnti.

Il predetto decreto – già prontamente e parzialmente rettificato dallo stesso G.I.P. su istanza degli indagati interessati atteso che il sequestro era stato inopinatamente eseguito anche sull’intero importo delle loro pensioni accreditate sugli stessi conti correnti in spregio ai limiti stabiliti in merito dalla legge – è stato ora annullato dal Tribunale di Trani in funzione di Tribunale del Riesame giusta ordinanze emesse in data 4 giugno 2020 con riserva di motivazioni nei successivi giorni trenta.

Questo è quanto sottoscritto dagli avv.ti Sarcinelli, Cocola, Grisorio e Picerno «in attesa di conoscere le suddette motivazioni e fiduciosi che le stesse potranno contribuire a dissolvere definitivamente qualsiasi residuo dubbio sulla totale infondatezza delle ipotesi di reato formulate dagli inquirenti».