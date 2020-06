Bullismo e indifferenza ai danni di un ragazzo affetto da autismo

Alcuni lettori ci hanno segnalato un grave episodio di bullismo perpetrato ai danni di un bambino autistico nell’indifferenza dei genitori dei compagni di gioco: «Il canale Ciappetta- Camaggio per un lungo tratto costeggia le abitazioni nel quartiere omonimo di Andria senza nessuna protezione. A parte il rischio igienico sanitario, poiché si tratta una vera bomba infettiva con ogni tipo di sporcizia, con la presenza di roditori che liberamente invadono il territorio limitrofo, il “canalone” è teatro anche di episodi niente affatto costruttivi.

È accaduto che nel pomeriggio di ieri 10 giugno un gruppo di bambini si sia avventurato lungo le rive del canale, che al momento presenta poca acqua putrida e molto fango tra residui di immondizie.

Uno di questi bambini, che chiamiamo Antonio per la riservatezza, ha l’autismo e non è in grado di comprendere esattamente il pericolo.

Nonostante l’attenzione della mamma, che si sporge dal balcone per controllare che il figlio non rischi nulla, nonostante la raccomandazione ai compagni del figlio che condividono i pochi momenti di gioco, il piccolo Antonio si avvicina verso il bordo del canalone perché attratto dal gracidare delle rane. Lui ama gli animali ed è curioso per natura.

All’improvviso uno dei compagni lo spinge e Antonio va di testa in giù nella fanghiglia e nell’acqua putrida. Per fortuna il livello dell’acqua non è profondo e, seppure a fatica, lui si alza e cerca di ricomporsi. I bambini si spaventano e chiedono aiuto. Accorre la mamma di Antonio che, resosi conto dell’accaduto, rincuora il figlio.

La cosa grave non è questa, o meglio non è soltanto questa.

La cosa più triste è che i genitori degli altri bambini hanno mostrato totale indifferenza rispetto a quanto accaduto e questo avvilisce ancor più.

Ci si chiede se sia solo ignoranza o una sorta di bullismo anche questa. È un piccolo episodio di vita quotidiana e la società dovrebbe chiedersi se questo sia giusto e se i bambini con autismo, come i bambini con altre difficoltà di socializzazione, debbano essere protetti ed aiutati oppure si debba continuare a far finta di nulla».

Un grave episodio che rappresenta il segno di una società malata in cui gli adulti non si mostrano sensibili e contribuiscono a formare una generazione che non ha rispetto nei confronti dei più deboli. "Andrà tutto bene" si diceva qualche mese fa, ma se questi sono i presupposti della ripartenza, forse, ci si sta dimostrando peggiori di come si era entrati nella pandemia che ci ha costretti a casa in questi mesi e che ci avrebbe dovuto far riflettere molto sul futuro da costruire.