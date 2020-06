AAA cercasi autobus per il mare

Con la chiusura delle scuole, la fase 3 e la ripresa seppur cauta di tutte le normali azioni quotidiane, arrivano anche le belle giornale e i ragazzi fremono per andare al mare.

Stamattina in viale Istria alla fermata dei bus che portano a Trani, in tanti (come si evince dalle foto) si sono assembrati per garantirsi un posto sui pullman. Ragazzi e ragazze a far la fila già dalle ore 7.00 di stamane per assicurarsi il bus delle ore 9.00.

Sul posto sono giunti sia gli agenti della Polizia Locale che i Carabinieri per assicurare un minimo di distanziamento sociale e per veicolare il traffico.

Con l'avvio delle nuove disposizioni regionali e governative i bus possono trasportare meno della metà delle persone solitamente consentite. Ragion per cui l'attesa nella piazzola di sosta è stata lunga e concitata ma per fortuna senza gravi episodi da resocontare. La gestione commissariale cercherà ora accordi con Ferrotramviaria per incrementare il numero delle corse da e per le città limitrofe che portano al mare. Ideale sarebbe, oltretutto, spostare la fermata in un luogo ove è più garantito il distanziamento sociale.