Erano circa le 21.30 di ieri, venerdì 12 giugno, quando alcuni ragazzini (tutti minorenni) si sarebbero intrufolati nel centro antiviolenza (ennesima opera incompiuta e mai entrata in funzione) di proprietà comunale, attiguo alla biblioteca C. Ceci in piazza Sant’Agostino. La struttura è da quasi 7 anni oggetto di interventi di recupero che ad oggi sono costati oltre 3 milioni. Soldi pubblici, di tutti i cittadini.

I ragazzi hanno scardinato la porta d’ingresso ed hanno vandalizzato la struttura rompendo suppellettili, rovesciando estintori e piante assieme ad alcuni attrezzi e materiale utilizzato per lavori di edilizia.

Il video che alleghiamo all’articolo è stato girato da don Vito Gaudioso, parroco della chiesa prima che sul posto arrivassero gli Agenti del pronto intervento della Polizia Locale che hanno provveduto ad effettuare i rilievi.

Gli uomini della Multiservice hanno provveduto poi a chiudere gli accessi e a mettere in sicurezza la struttura danneggiata.

Indignato e profondamente amareggiato don Vito ha commentato il grave atto vandalico compiuto da ragazzini irresponsabili in un contesto territoriale da sempre oggetto di recupero e rivitalizzazione sociale e culturale. Ragazzi adolescenti, che come sostiene don Vito e purtroppo non soltanto lui, non si comportano garbatamente e prendono il luogo come fosse una discarica a cielo aperto, gettando e lasciando lì bottiglie di vetro, danneggiando autovetture parcheggiate e rendendo impossibile la civile convivenza con chi ha deciso di risiedere nella parte antica della città. Intanto latitano controlli da parte delle forze dell’ordine ed evidentemente ai genitori poco importa di educare alle buone maniere questi piccoli teppistelli.