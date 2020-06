Sul grave episodio di bullismo ai danni di un ragazzo affetto da autismo ci sono aggiornamenti. In mattinata, il dottor Dino Leonetti e Antonio Tragno (ass. Onda d'Urto), sono stati sul posto in cui si è verificato il fatto e, alla presenza della Polizia di Stato, sono state raccolte testimonianze di alcuni ragazzini e dei loro genitori. Testimonianze utili per risalire agli autori del gesto e procedere con le indagini.

«Stamane siamo stati insieme a uomini della Polizia di Stato nei pressi del canale Ciappetta-Camaggio, sul luogo teatro dell'episodio che ha visto coinvolto un bambino con autismo, spinto da un altro bambino nel canalone pieno di melma e acqua putrida. Sul luogo erano presenti due dei compagni di gioco e anche qualche genitore residente del quartiere, che hanno riferito a noi e alle forze dell'ordine presenti la presunta non volontarietà di nuocere al bambino con autismo spinto nel canalone - commentano Dino Leonetti e Antonio Tragno -.

Insomma a detta di questi genitori la “bravata” sarebbe stato solo uno spiacevole epilogo nella dinamica di gioco tra un gruppo di bambini normotipici e quello con autismo, che sarebbe stato indotto a recarsi in quel luogo per vedere le rane, nonostante il divieto assoluto a frequentare quei luoghi che il bambino riceve dai suoi genitori. Ovviamente questa è la versione dei genitori dei bambini che si sono resi protagonisti di questo squallido episodio.

In attesa di un eventuale intervento dei genitori del bambino con autismo ne prendiamo atto e siamo certi che da questo evento si possa trarre comunque una lezione: i bambini con autismo o con altra difficoltà vanno aiutati, difesi, protetti, integrati e non fatti oggetto di scherno o di violenza da parte di nessuno, se non si vogliono rischiare anche conseguenze legalmente importanti. Gli organi di Polizia lo hanno sottolineato più volte: in caso di danni alla persona ci sono elementi per procedere secondo il codice civile.

Spesso si sente parlare dell'inclusione in tema di autismo, dal momento che è uno dei tantissimi problemi che purtroppo i genitori dei bambini con autismo devono affrontare.

La gestione delle interazioni sociali prevede una consapevolezza che deve essere inculcata fin dalla tenera età. I bambini devono imparare a “pensare sociale” per poter “agire in modo sociale”. La bellezza del sentirsi a proprio agio con gli altri bambini deve nascere non dopo le imposizioni e le punizioni, ma dalla continua scoperta che conviene comportarsi in un certo modo proprio per sentirsi meglio.

I dispetti, le crudeltà, le angherie accadono frequentemente tra bambini, ma se ci sono danni fisici o morali, peggio ancora se perpetrati a soggetti fragili , rischiano di far incorrere in reati da codice civile non tanto il minore, quanto gli adulti che dei minori stessi sono responsabili legali.

Dopo questo deprecabile episodio è auspicabile che possano nascere progetti nel quartiere Ciappetta-Camaggio come in ogni quartiere della città, in modo da facilitare la conoscenza delle storie dei bambini con autismo, storie molte volte drammatiche e gravide di sofferenza inenarrabile e così anche l'inclusione di questi bambini.

In tali progetti - concludono Leonetti e Tragno - i cittadini possono essere coinvolti sia le famiglie, le forze dell'ordine e le altre figure istituzionali, ma anche le agenzie educative come le parrocchie e la scuola.

Aiutarsi e stare bene insieme è possibile, basta volerlo e impegnarsi un poco. Questa è la lezione».