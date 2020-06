Incidente sulla tangenziale: con la moto investe un cane

Erano circa le ore 13.45 quando sulla tangenziale di Andria in direzione autostrada, per cause ancora in corso, un motociclista avrebbe preso in pieno un cane che si trovava sulla carreggiata.

Per l'animale non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Il motociclista è invece, che non ha potuto evitare l'impatto, è stato stato sbalzato è stato scaraventato sull'asfalto.

La moto ha finito la sua corsa contro il guard rail.

Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che ha portato il centauro al pronto soccorso del locale nosocomio. Non versa, fortunatamente, in pericolo di vita.



Sul luogo dell'incidente è giunta una pattuglia del nucleo di Pronto Intervento per regolare il traffico stradale ed effettuare i rilievi al fine di accertare l'esatta dinamica dei fatti.