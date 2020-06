Due volti della stessa medaglia, un Giano bifronte in cui una faccia continua a "disturbare" l'altra: potremmo paragonare a questa divinità romana antichissima il livello di civiltà della nostra città. Infatti, mentre si susseguono manifestazioni e azioni di tanti cittadini volenterosi per ripulire le strade andriesi, c'è sempre chi continua a sporcare pressoché indisturbato.

Partiamo dal "negativo": ci sono giunte ieri in redazione le ennesime foto che testimoniano l'abbandono di rifiuti di ogni tipo nel centro cittadino, tra lattine di plastica, vaschette di alluminio e perfino residui di deiezioni organiche (pipì comprese). Il lettore chiede l'intervento di tutti: politici, forze dell'ordine, responsabili istituzionali. Purtroppo le denunce continuano ad accumularsi e pongono sempre lo stesso interrogativo: seppur avessimo un agente di Polizia per ogni cittadino andriese, una volta finita l'azione repressiva, cosa avrebbe da insegnare questo irradino ai suoi figli?

Magari potrebbe trarre esempio da iniziative come quella organizzata dai parrocchiani di San Riccardo, nel quartiere San Valentino, con don Michelangelo Tondolo: un gruppetto di ragazzini ha raccolto dalle strade bustoni di rifiuti, armati di guanti e sorriso, per sfidare coloro che continuano a deturpare l'ambiente in cui viviamo. «La presenza dei bambini - ha dichiarato don Michelangelo - ci spinge a credere in un futuro dove il rispetto del creato e la salvaguardia dell'ambiente deve essere un valore predominante per le generazioni future. L'aspetto negativo é che nonostante il nostro sforzo odierno ci sono ancora tante zone del quartiere da pulire. Certamente i "maleducati" torneranno di nuovo a farlo ma non per questo occorre arrendersi».

Ecco, questo è il "succo" della faccenda: per quanti incivili sporcheranno Andria, ci saranno sempre volontari attivi, cittadini che amano la città, che si rimboccheranno le maniche e si daranno da fare. Cerchiamo di far sì che cresca il numero di questi ultimi, a discapito dei primi.