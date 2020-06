Ancora niente assistenza ai disabili, inizia la mobilitazione delle famiglie

Già una decina di giorni fa, avevamo raccontato sulle nostre pagine come, malgrado la fine del lockdown, che ha costretto a sospendere assistenza e terapie ai disabili per evitare il contagio, ad oggi tali servizi restino bloccati. A rendere ulteriormente complicata la ripresa degli stessi c'è la tragica situazione in cui versano le casse comunali. Tanti i genitori e famigliari di ragazzi diversamente abili che oggi reclamano il ripristino dei servizi. Chiedono aiuto per i propri cari per evitare che la situazione precipiti ulteriormente.

Visto il silenzio generale, in particolare delle istituzioni, parte la mobilitazione: un gruppo di famiglie di diversamente abili visto il perdurare della situazione di stallo e vista l'indifferenza totale ha deciso di invitare altre famiglie che vivono le stesse problematiche e discutere insieme. «Per chi vuole ci ritroviamo mercoledì prossimo 24 giugno 2020 alle ore 19, presso la struttura del Gruppo CON, nei pressi della chiesa della SS.Trinità, durante il quale sarà illustrato cosa è stato fatto e poi saranno decise insieme le strade da intraprendere».

Ricordiamo che attualmente l'assistenza domiciliare ad anziani e diversamente abili e i servizi presso i centri diurni frequentati dai disabili sono sospesi, soprattutto a causa della situazione debitoria del Comune di Andria nei confronti delle cooperative, le quali una alla volta stanno abbandonando tutti i servizi socio-assistenziali, non potendo più sostenere l'onere.