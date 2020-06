Nella mattinata odierna un cittadino che passeggiava nei pressi di via Marconi ha notato ai bordi della strada due tamponi per il rilevamento del covid19 ed ha allertato i Carabinieri che a loro volta hanno inoltrato la denuncia alla Polizia Locale.

Giunti sul posto hanno prelevato i due campioni che ora saranno analizzati per verificare se trattasi di campioni utilizzati o sbadatamente smarriti durante il trasporto da qualche addetto ai lavori o un fornitore degli stessi.

Il cittadino ha colto dunque la potenziale pericolosità di quei campioni e, nel dubbio, ha allertato le forze dell’ordine.

Sui tamponi il rischio è evidente e “scioccante”, dopo i mesi che abbiamo trascorso nella paura continua. Ma questo episodio dà la stura per parlare di mascherine chirurgiche inopportunamente gettate per terra. Passeggiando per la città, purtroppo, se ne vedono di diverse. Ricordiamo a tutti i cittadini della potenziale pericolosità delle stesse che, oltretutto, non sono di facile smaltimento.

Siamo noi gli abitanti delle città che viviamo e in quanto tali dobbiamo rispettarle e preservarle al meglio per noi e per il futuro delle nuove generazioni.