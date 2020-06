Nel silenzio delle istituzioni, si consuma la protesta delle famiglie di persone con disabilità. É questo l'amaro resoconto di mesi di disinteresse da parte di tanti attori a vari livelli, come denunciano le famiglie stesse, riunitesi ieri sera in un comitato spontaneo presso la sede del gruppo C.O.N.

«La preoccupante carenza e assenza delle Istituzioni nell’erogazione dei Servizi sociali essenziali per i nostri familiari ci ha portato ad intraprendere questo primo atto di denuncia. Infatti, dopo le penose e ormai note vicende del commissariamento dell’amministrazione comunale, si è creato un vuoto che rende impossibile il confronto con le Istituzioni, il dialogo tra utenti e Servizi e non si può avvalere nemmeno del supporto della politica a quanto pare sorda ai ripetuti appelli.

Nonostante ripetute richieste di incontro fatte ai vari livelli regionali dalle famiglie dei disabili al presidente Emiliano, Assessore Ruggieri, ai Dirigenti Bavaro, Cappuccio e Natale, dopo un esposto direttamente al Prefetto della BAT, dopo aver richiesto una audizione alla Terza Commissione della Regione Puglia e nonostante i ripetuti solleciti di intervento alla politica, preoccupata per la campagna elettorale in vicende dove non ci si sporcano le mani, al momento, non si è avuto alcun cenno di interessamento e di chiarimento della confusa situazione dei servizi socio-assistenziali del Comune di Andria, determinata dalle vicende amministrative, che di fatto hanno azzerato i riferimenti e le possibilità di interlocuzione.

Pertanto auspichiamo in maniera solerte gli attori della vicenda, Regione Puglia, Comune di Andria e Cooperative ad un confronto, per trovare una soluzione definitiva per il ripristino dei servizi già erogati, che per tante famiglie, rappresentano comunque un importante sostegno.

L’obiettivo di questo incontro è anche quello di dare risonanza alle nostre continue sollecitazioni, a partire dall’atteso incontro già richiesto con l’istituzione regionale, nel quale poter rappresentare, ancora una volta le istanze dibattute, visto e considerato che a livello comunale non ha senso interloquire, tenendo conto della situazione delle casse comunali e delle risposte poco edificanti dell’autorità predisposta».

Nei giorni in cui si scalda la campagna elettorale e tutti i candidati iniziano a interessarsi a diverse questioni, quella del taglio netto ai servizi alla persona nel comune di Andria rimane una piaga difficile da risanare. Oggi alle 16 le famiglie e tutti coloro che vogliono dar loro voce si riuniranno spontaneamente presso la sede del Comune per chiedere un incontro con Tufariello o con Ottavia Matera, per aver risposte sul futuro del servizio ai disabili del Comune di Andria. Nell'occasione, vista la presenza oggi pomeriggio di Matteo Salvini ad Andria, le famiglie chiedono al leader leghista un "selfie" con loro. Una provocazione a lui: Narciso della politica e alle sue tante parole di burro.