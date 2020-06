"Andrà tutto bene" ci siamo ripetuti per settimane, con l'auspicio che il motto servisse a cambiare gli stili di vita e a risolvere le problematiche che interessavano la nostra comunità anche prima del lockdown.

Infatti, l'inciviltà, il degrado e la scarsa attenzione per i luoghi pubblici tornano a fare notizia.

Diversi lettori ci hanno segnalato la presenza di ratti in pieno centro città, ovvero in viale Trentino e in via Bonomo, ang. via Duca D'Aosta, dovuta alla scarsa igiene e a una seria azione di derattizzazione che ha portato i residenti e alcuni professionisti ad attrezzarsi per "combattere" gli ospiti indesiderati, nonostante le diverse segnalazioni, cadute nel vuoto, alle autorità.

A ciò, si aggiunge l'inciviltà di diversi nostri concittadini che, nel centro ma anche nelle campagne, abbandonano rifiuti di qualsiasi tipo. In via Pisani, ang. via Foscolo, molti residenti si lamentano per le deiezioni canine raccolte nei sacchetti e abbandonate per strada da parte dei possessori di cani che, anche a causa della mancanza di appositi raccoglitori, preferiscono abbandonare gli escrementi per strada noncuranti delle conseguenze del gesto e degli olezzi che diventano sempre più sgradevoli anche a causa delle temperature estive.

Un altro episodio di inciviltà riguarda l'abbandono dei rifiuti nei pressi dell'ingresso del Borgo Montegrosso che rappresentano un pessimo cartellino da visita nei confronti di quei turisti che scelgono di visitare la nostra realtà che si presenta nel peggiore dei modi, nonostante le segnalazioni che cadono nel vuoto anche alla società che gestisce il servizio di raccolta rifiuti.

Insomma, si pensava che la quarantena fosse servita per una seria riflessione e modifica dei nostri stili di vita, invece, così non è stato dato che si peggiora di giorno in giorno senza alcuna preoccupazione sulle conseguenze dei gesti di ognuno di noi. È davvero questa la comunità che vogliamo?