Donna vittima di violenza racconta il suo calvario: «Un tunnel che sembrava senza fine»

«Un tunnel che sembrava senza fine, un enorme buco nero in cui scivolare sempre più senza vedere spiragli di luce»: così Maria (il nome è di fantasia per garantire la privacy alla protagonista di questa terribile vicenda) descrive la sua vita fino a qualche tempo fa, quando da quel tunnel è riuscita a tirarsi fuori.

Una storia come tante, fatta di piccoli gesti che all'inizio non si riescono a decifrare ma che poi rivelano una violenza che non si ferma neppure davanti ai bambini: «Ho conosciuto quello che poi sarebbe diventato mio marito a 15 anni. Lui ne aveva 22, io mi innamorai perdutamente di quel ragazzo "grande", che aveva già le sue esperienze, l'aria da duro. Lui mi sembrava un dio sulla terra: qualunque cosa mi chiedesse, io lo esaudivo. Lo presentai presto ai miei e ufficializzammo il nostro rapporto: ma già allora avrei dovuto capire come sarebbe andata a finire. Dopo poco, infatti, iniziò a dirmi che non serviva più che andassi a scuola - io frequentavo un istituto professionale - perché tanto avrebbe pensato lui a me, io avrei dovuto fare solo la moglie e madre. Poi non potevo più uscire con le mie amiche "chissà ti guardano gli altri in mezzo alla strada e io non voglio, tu sei mia", neppure con mia sorella. Io iniziai a modificare tutto, anche l'abbigliamento, per non infastidirlo e non arrivare a litigate che terminavano in vere e proprie sfuriate.

Poi ci sposammo: io avevo solo 19 anni ma mi sentivo una principessa che coronava il suo sogno. Questo sogno dopo pochissimo diventò un incubo: volevamo subito avere dei figli ma io non rimanevo incinta e iniziammo a litigare più spesso, Lui mi riempiva di parole orribili, mi dava la colpa di tutto, e io mi rintanavo a piangere sul letto: poi usciva e quando tornava era come se nulla fosse accaduto. Finalmente, dopo un anno, rimango incinta: dopo l'iniziale entusiasmo, alla morfologica scopriamo che è una bambina, non il maschio, l'erede tanto desiderato. Lui mette il muso, io inizio ad arrabbiarmi, lui per la prima volta mi dà uno schiaffo in piena faccia. Io ci rimango di sasso, non sapevo come reagire. Anche allora, lui esce e poi torna a casa come nulla fosse. Io non racconto a nessuno di quello schiaffo, e neanche di quelli a seguire, neanche del fatto che non sia venuto con me in ospedale quando nacque nostra figlia.

Di figli ne abbiamo avuti altri due, compreso il maschio tanto desiderato: e di botte io ne ho prese tantissime. Ogni volta pensavo di aver sbagliato io, mi davo sempre la colpa di tutto. Lui lavorava ed era stanco, ero io a non essere all'altezza. Ma tutto è cambiato il giorno che ha fatto male a mia figlia: per sbaglio aveva urtato qualcosa, un bicchiere o una caraffa, e si era versata dell'acqua a terra. Lui le prese il braccio e lo strinse talmente forte che pensai che glielo avrebbe spezzato. Lì ho capito che la sua violenza era un uragano che stava per travolgere le anime innocenti dei nostri figli e nel giro di una notte ho fatto i bagagli e sono scappata via, da parenti che vivono fuori città, che mi hanno aiutata tantissimo. Mi sono rivolta a un centro antiviolenza, mi sono fatta seguire e ora vivo lontana da lui e da tutto il male che ci ha fatto: di anni ne sono passati tanti ma tutto questo brucia dentro di me.

Alle donne che si riconoscono in questa storia voglio dire soltanto una cosa: voi non siete "sbagliate" ma dovete scappare via! Le donne hanno mille potenzialità: troverete un lavoro, farete sacrifici, ma vivrete una vita vera, senza violenza».

Noi ci sentiamo di condividere questo messaggio: in una società più o meno velatamente maschilista, spesso si stenta a riconoscere i primi segni della violenza e della prevaricazione. Il percorso da fare è lungo per scardinare i luoghi comuni che circondano le donne, ma è una strada che è necessario percorrere con gli adeguati strumenti socioculturali e con percorsi di sensibilizzazione sul tema.