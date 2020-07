Un’amara sorpresa attende il proprietario dell’automobile parcheggiata su via Vaccina sulla quale, pochi minuti fa, si è abbattuto un grosso ramo di albero.

Danni lievi all’autovettura, per fortuna niente danni alle persone: sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e gli agenti di polizia locale per transennare la zona e metterla in sicurezza, in attesa della rimozione del pesante ramo.