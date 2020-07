Un incendio è divampato ieri pomeriggio nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia distruggendo più di 40 ettari del bosco di “Acquatetta” che, ancora questa mattina, continua a bruciare.

Per domare le fiamme sono intervenuti 3 canadair e 7 quadre dell'Arif affiancati dai Vigili del Fuoco, volontari e Carabinieri forestali.

Per il Presidente del Parco dell’Alta Murgia si tratta di «una perdita di biodiversità immensa. Veder bruciare in diretta un bosco è stato un dolore indescrivibile, ho trattenuto le lacrime a stento. Ringrazio di cuore chi si è attivato per spegnere l’incendio e durante la notte vigilerà sul posto».