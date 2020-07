Sterpaglie a fuoco sulla Sp 13 Andria-Bisceglie a ridosso dei campi di Fuzio.

Un sabato pomeriggio estivo particolarmente caldo ha lasciato i segni di un incendio che purtroppo è divampato sui campi di ulivo.

L'attenzione sugli incendi estivi è alta, soprattutto in questo periodo particolarmente caldo della stagione. Si raccomanda di segnalare la presenza di incendi alla Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco per far sì che possano intervenire tempestivamente per arginare il pericolo.