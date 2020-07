Storie di buona sanità: la lettera di Mariano Antonio Geniale

Sabato mattina, ore 12 circa, arriva la chiamata di Stefano (un amico) che mi chiede spazio sul giornale per raccontare una storia di buona sanità. Comincia a parlare, è granitico ma sereno, mi racconta di suo padre: nel giro di poche settimane scopre un cancro ai polmoni con metastasi al cervelletto. È necessario procedere con un intervento chirurgico. Si affida all'equipe del dottor Rapanà e l'intervento va a buon fine. Stefano, mi racconta il desiderio del papà: ringraziare, tramite il nostro giornale, il personale sanitario del Bonomo. Dire grazie per la cura e l'attenzione dedicata al suo caso.

Dall'altro lato del cellulare ci sono io: rimango senza parole. Quelle ce le ha messe tutte, al posto giusto, il signor Mariano Antonio Geniale a cui noi della redazione facciamo un grosso in bocca al lupo:

«Sono stato ricoverato presso l'unità di neurochirurgia dell'ospedale Bonomo di Andria, dove mi hanno sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico alla testa. In un momento storico in cui si tende sempre a vedere le cose che non vanno o che non funzionano, ci tengo a ringraziare l'equipe chirurgica nelle persone del primario di reparto, il dottor Rapanà, e la dottoressa Bruno.

Con altissima professionalità e successo hanno eseguito un intervento molto difficile. Ringrazio inoltre il primario del reparto di Anatomia Patologica, la dottoressa Nenna, ed estendo il mio devoto ringraziamento a tutti i medici dell'ospedale Bonomo, con un pensiero particolare a tutto il personale infermieristico per l'assistenza costante a favore di tutti i pazienti dei reparti. Un ringraziamento speciale al direttore sanitario, il dottor Stefano Porziotta per l'efficienza del suo lavoro e per aver reso il nostro ospedale così all'avanguardia.

Sono felice e orgoglioso che sul territorio ci sia una realtà eccellente. Il mio percorso è ancora lungo, ma il lavoro di queste persone mi hanno dato una speranza in più».