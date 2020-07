Erano le 23.35 di ieri sera quando si è verificato un impatto frontale tra una Lancia Y e una Peugeot sull'Andria-Trani in prossimità del ponte autostradale. Forse un sorpasso azzardato all'origine del sinistro che ha provocato quattro feriti trasportati per accertamenti al locale nosocomio.

La Lancia Y è finita fuori strada tra gli alberi delle campagne, mentre la Peugeot è risultata completamente distrutta nella parte anteriore e si è bloccata sulla carreggiata.

Entrambi i veicoli sono risultati non marcianti e sul luogo sono giunti oltre ai sanitari del 118, la Polizia di Stato che ha regolato il traffico particolarmente intenso per via dei rientri serali da Trani. I Carabinieri hanno effettuato i rilievi per risalire all'esatta dinamica dell'incidente.