Relazione semestrale DIA, sempre più forti i legami tra la criminalità andriese e quella cerignolana

È stata pubblicata in questi giorni la relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia del semestre luglio-dicembre 2019. Dall’analisi della stessa la provincia Bat, data la sua collocazione geografica, si conferma un fondamentale punto d’incontro tra i sodalizi mafiosi locali e quelli delle vicine province di Bari e Foggia. Lo scenario criminale risultante è connotato da equilibri instabili, nel quale la peculiare autonomia dei locali clan storici deve necessariamente coniugarsi con gli interessi e l’influenza delle più rilevanti consorterie foggiane e baresi.

Con riferimento alla città di Andria è sottolineato come la situazione criminale sia caratterizzata da equilibri instabili e da un forte legame tra la mafia autoctona e quella cerignolana. Rilevante sono gli “esiti dell’attività investigativa a conclusione della quale i Carabinieri di Cerignola, tra Foggia ed Andria, hanno dato esecuzione ad una misura cautelare nei confronti di un pregiudicato andriese, collegato alla criminalità cerignolana. L’uomo è ritenuto uno dei componenti del commando, composto da almeno dieci soggetti, che nel febbraio 2016, a Trinitapoli, con un’azione paramilitare aveva consumato una violenta rapina ai danni di un portavalori”. Inoltre, nella relazione si fa riferimento anche ai fatti di sangue che hanno caratterizzato i mesi estivi del 2019 e si sottolinea come “il movente dell’omicidio del patriarca dei Capogna sarebbe da individuare nell’esigenza da parte dell’opposta fazione dei Pesce-Pistillo di contenerne la crescita”. Omicidio che si consumò a distanza di un mese da quello del boss del clan Griner che “stava attuando una riorganizzazione della gestione del locale mercato degli stupefacenti, estendendo la propria influenza su zone già controllate da altri gruppi criminali e, in particolare, ai danni dal clan Pesce”.

Nel complesso, nella sesta provincia le attività della criminalità organizzata influiscono “sulla conseguente crescita delle organizzazioni criminali in termini economico-finanziari e di capacità di infiltrare il tessuto produttivo della provincia inquinandolo attraverso attività di riciclaggio, autoriciclaggio, reimpiego dei proventi illeciti, anche attraverso intestazioni fittizie di beni. I maggiori rischi riguardano quei comparti che nel territorio risultano particolarmente appetibili, rappresentati specialmente dalla filiera dell’agro-alimentare e della pesca, dal settore turistico-alberghiero e dalla ristorazione nonché da quello delle aste giudiziarie”.

Si registrano, inoltre, importanti attività di aggressione ai patrimoni mafiosi “accogliendo la proposta del Direttore della DIA nel 2019 ad Andria, il Tribunale di Bari ha disposto il sequestro di beni immobili, mobili, complesso aziendale e disponibilità finanziarie, per un valore complessivo di oltre 1,8 milioni di euro, riconducibili ad un pregiudicato coinvolto fin dagli inizi degli anni 90' in furti ai bancomat. Il soggetto in parola, già nel giugno 2018, nell’ambito dell’operazione “Odissea Bancomat”, era stato colpito da una misura cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Potenza, per aver asportato dallo sportello ATM dell’Istituto bancario di Rionero in Vulture (PZ), un’ingente somma di denaro, mediante effrazione del relativo distributore automatico e utilizzando, per l’occasione, anche materiale esplosivo. Da un’analisi approfondita del patrimonio dell’intero nucleo familiare è emerso che, a fronte di una situazione reddituale ufficiale esigua, il pregiudicato aveva effettuato, nel tempo, investimenti assolutamente sproporzionati e, quindi, ritenuti di provenienza illecita”.

Una situazione, quindi, non proprio rosea e che chiede maggiore attenzione e impegno soprattutto dalla politica che in questi mesi sarà impegnata per la campagna elettorale per le prossime amministrative e regionali e che dovrà proporre soluzioni anche alla grave situazione in cui versa il nostro territorio.