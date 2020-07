Serata particolarmente intensa per i Vigili del Fuoco che, dopo esser intervenuti in via Settembrini a seguito di una fuga di gas, si sono precipitati in via Bruno Buozzi per mettere in sicurezza il balcone di una palazzina. A seguito del distaccamento dell'intonaco sono caduti giù dei calcinacci dal primo piano della palazzina.

È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno posizionato messo in sicurezza l'area sottostante il balcone. Fortunatamente la caduta di calcinacci non ha colpito persone né danneggiato cose.



L'intervento in via Bruno Buozzi è tutt'ora in corso (ore 20.45).