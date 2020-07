Assalto sventato a portavalori sulla A14

Erano circa le ore 15.40 quando un furgone della Polstrada che viaggiava sulla A14 ha sventato il tentativo di assalto ad un portavalori di un istituto di vigilanza nel tratto autostradale tra Canosa e Cerignola.

Il tratto autostradale era stato bloccato con due veicoli, risultati rubati ad Alberobello e a Gioia del Colle nelle scorse settimane. I mezzi rubati erano stati posizionati di traverso sulla strada al fine di bloccarne il transito.

È stato chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per sedare l'incendio di un mezzo e per rimuovere i chiodi che sono stati sparsi sull'asfalto.

Sul posto sarebbero stati trovati anche due escavatori rubati ed il guard rail tagliato che ha permesso il posizionamento dei veicoli sulla strada. La rapina è stata dunque sventata a seguito del concomitante passaggio di un furgone della Polizia diretto a Nord che ha quindi allertato i caselli autostradali della zona impedendo, dunque, l'accesso su quel tratto autostradale e disponendo l'uscita obbligatoria a Cerignola Est.

Impegnati gli agenti della Polizia di Stato, anche tramite l'ausilio di un elicottero che si è alzato in volo per controllare la zona al fine di individuare i malviventi che, con l'arrivo del furgone della Polstrada, sono fuggiti dal luogo in cui si sarebbe dovuta consumare la rapina. Sul posto i Vigili del Fuoco stanno ultimando le operazioni di ripristino della sicurezza per riaprire il tratto autostradale temporaneamente chiuso.