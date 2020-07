In fiamme la centrale elettrica di via Vecchia Barletta

Intorno alle ore 3:30 è stato avvertito in via Vecchia Barletta un forte boato dalla centrale elettrica di smistamento che è andata a fuoco e ha causato il blackout in diversi quartieri della città.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato per le indagini del caso e i Vigili del Fuoco per domare l'incendio e mettere in sicurezza la zona.